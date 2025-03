Bahia x Juazeirense: prováveis escalações e mais

Tiago e Ruan Pablo contribuíram com assistência e gol, respectviamente, na partida contra o Jequié - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Antes do compromisso mais importante dos últimos 36 anos, contra o The Strongest — valendo vaga na 3ª fase da Copa Libertadores —, nesta terça-feira, 25, na Arena Fonte Nova, o Bahia encara a Juazeirense, em duelo válido pela última rodada do Campeonato Baiano, três dias antes, no sábado, 22, visando os três pontos, para garantir a melhor posição na tabela, de olho no mando de campo das fases decisivas da competição.

Também na Arena Fonte Nova, às 18h30, o técnico Rogério Ceni garantiu que vai descansar a equipe titular no confronto válido pelo Baianão. Conforme dito pelo treinador, na última terça-feira, 18, um grupo vai se preparar para o fim de semana, e outro para o duelo decisivo na ‘Glória Eterna’. “Temos que ganhar também no Campeonato Baiano para ter a vantagem de decidir em casa. Vamos nos virar com a base, como temos feito", destacou o comandante tricolor.

O elenco do Bahia retornou às atividades e começou a se preparar para o compromisso diante do Cancão de Fogo nesta quinta-feira, 20. Os titulares contra o The Strongest assistiram ao vídeo no auditório, com erros e acertos da partida em La Paz, já o restante do elenco trabalhou no campo 2 do CT Evaristo de Macedo.

A Juazeirense vai ao confronto contra o Esquadrão com chance de classificação, mas não depende apenas de si. Além de precisar vencer o Tricolor de Aço, na Fonte Nova, o Cancão de Fogo vai precisar de uma ajuda do Vitória, que enfrenta o Atlético de Alagoinhas — 4º colocado, com 13 pontos. Na 5ª colocação, com 10 pontos, o time de Juazeiro precisará que o Leão da Barra vença o Carcará, no Carneirão, caso queira sonhar com uma vaga na fase final do Campeonato Baiano.

Prováveis escalações:

Bahia: Denis Júnior (Danilo Fernandes); Caio Roque, Rezende, David Duarte (Vitor Hugo) e Kauã Davi; Sidney, Jota (Yago Felipe) e Acevedo (Michel Araújo); Tiago (Kayky. Expectativa é que o jogador ganhe minutos na partida), Juninho e Roger Ruan. Técnico: Rogério Ceni.

Juazeirense: Igor Leonardo; Breno, Zé Romário, Wesley e Daniel; Elivélton, Jr Santos, Gutierrez e Guilherme; Alexsandro e Adriel. Técnico: Carlos Rabello.

Ficha técnica:

Onde assistir: TVE.

Onde: Arena Fonte Nova.

Horário: 18h30.