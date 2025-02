Ceni explica escolha por Marcos Felipe, mas mantém disputa aberta

Marcos Felipe assumiu a titularidade na partida contra o The Strongest - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia voltou a disputar a Copa Libertadores após 36 anos e estreou na competição nesta terça-feira, 18, com um empate por 1 a 1 contra o The Strongest, em La Paz. O time de Rogério Ceni enfrentou a altitude de 3.600 metros e, mesmo saindo atrás no placar, conseguiu equilibrar o jogo, especialmente após a expulsão de Ursino, levando a decisão para a Arena Fonte Nova.

Antes mesmo da bola rolar, a escalação do Tricolor chamou atenção, especialmente no gol. Ceni optou pelo retorno de Marcos Felipe à meta tricolor, desbancando Danilo Fernandes, titular desde a reta final de 2024. O treinador justificou a escolha com base na análise dos treinamentos realizados na Bolívia e no perfil do adversário.

"A decisão se baseia muito pela parte técnica, através do relatório que me foi passado dos dias de treinamentos que eles tiveram aqui. Gosto muito do Danilo, ele tem mais calma para construir o jogo, mas acredito que o Marcos tenha mais agilidade. Vi que o The Strongest chuta muito de média e longa distância, então achei que fosse a melhor opção. Mas nada impede que o Danilo possa jogar o duelo decisivo", explicou Ceni.

Com a disputa aberta pela titularidade, o Bahia decide a vaga na 3ª fase da Copa Libertadores da América na próxima terça-feira, 25, diante do torcedor tricolor, na Arena Fonte Nova, que terá 100% de ocupação para o duelo decisivo.