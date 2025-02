Everaldo deixa o Bahia como 5º maior artilheiro da Arena Fonte Nova

Everaldo, novo atacante do Fluminense - Foto: Divulgação | ECBahia

Contratado em dezembro de 2022 pelo Bahia, o centroavante Everaldo chegou ao Tricolor com a responsabilidade de comandar o ataque no "ano zero" da gestão do City Football Group no clube baiano. Oficialmente vendido ao Fluminense nesta quarta-feira, 19, o atacante deixou o Esquadrão de Aço sendo o quinto maior artilheiro da Arena Fonte Nova.

Com 17 gols marcados no icônico estádio, o jogador de 33 anos ficou a apenas um de igualar Hernane 'Brocador' em quarto lugar na lista dos atletas que mais balançaram as redes, liderada por Gilberto, com 30 tentos.

Everaldo apareceu pela primeira vez no ranking em abril de 2024, quando marcou golaço contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, e igualou o meio-campista Régis, com 14 tentos. De lá para cá, o centroavante marcou mais três gols na Arena Fonte Nova e se isolou na posição.

Confira o Top-5 maiores artilheiros da Arena Fonte Nova:

Gilberto: 30 gols

Edigar Junio: 27 gols

Kieza: 22 gols

Hernane Brocador: 18 gols

Everaldo: 17 gols

Com 125 partidas ao todo com a camisa tricolor, o centroavante marcou 35 gols e distribuiu 12 assistências.