Jean Lucas comenta empate na Bolívia e elogia torcida: "Inexplicável"

Jean Lucas na zona mista do estádio Hernando Siles após o empate contra o The Strongest - Foto: Reprodução / Canal do Puco

Titular no empate contra o The Strongest pela Copa Libertadores, o volante Jean Lucas fez um resumo da partida na Bolívia. Apesar das dificuldades por conta da altitude, o camisa 6 afirma que o Bahia poderia ter construído um placar mais confortável no primeiro tempo por conta do volume de jogo criado.

"A gente criou muito no primeiro tempo. Poderíamos ter saído com 2 ou 3 a 0 neste primeiro tempo. Porque é um placar mais elástico para a gente ficar muito mais tranquilo durante o jogo. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil aqui por conta da altitude. O 1 a 1 aqui foi muito importante para todos nós. Sabíamos que ia ser difícil. Agora, terça-feira , em casa, com o apoio da nossa torcida, com 50 mil na Fonte Nova, fazer um grande jogo, sair com a classificação", disse inicialmente.

A partida de volta, na próxima terça-feira, 25, às 21h30, na Arena Fonte Nova, que terá casa cheia. Em menos de uma hora, a fiel torcida esgotou a primeira carga de ingressos. A remessa extra durou poucos minutos. Jean Lucas projeta o apoio dos quase 50 mil tricolores em busca da classificação.

"Acho que é uma ansiedade imensa. A torcida do Bahia é inexplicável. Não tem palavras. A recepção no aeroporto foi excepcional para todos nós. Acho que quando a gente desceu ali do ônibus foi a energia contagiante que chegamos aqui dentro de campo. Lutamos hoje. Acho que na Fonte Nova não vai ser diferente. Todos os jogos eles lotam. E agora, os ingressos foram esgotados com um dia de venda. Acho que 50 mil vão estar lá gritando e a gente vai fazer um grande jogo para sair classificado", explicou.

O volante revelou que não sentiu os efeitos da altitude na Bolívia e elogiou a preparação realizada pelo clube dias antes do jogo em La Paz.

"Eu acho que a gente trabalhou muito desde o início do ano para cá, para a gente chegar aqui preparado. Então, acho que eu não senti muita altitude. Eu acho que só a velocidade da bola estava muito mais rápida. Então, foi toda a preparação com o Bahia, que são excelentes profissionais", concluiu.