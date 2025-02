Lucho celebra empate e projeta decisão: "Em casa somos mais fortes"

Lucho Rodríguez disputou os 90 minutos da partida contra o The Strongest, nesta terça-feira, 18 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia encarou a altitude de La Paz e arrancou um empate por 1 a 1 contra o The Strongest, nesta terça-feira, 18, no Estádio Hernando Siles, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores. Apesar de atuar com um jogador a mais desde os cinco minutos do primeiro tempo, o Esquadrão viu os bolivianos saírem na frente, mas reagiu com um gol de Willian José.

Após a partida, o atacante Luciano ‘Lucho’ Rodríguez destacou a importância do resultado e a confiança para a decisão em Salvador: "Foi um empate muito importante para nós, mesmo com um jogador a mais. Acredito que fizemos um bom jogo. Sabemos que em casa nosso time é mais forte, e vamos em busca da classificação".

Lucho, que vive um bom momento na temporada, desperdiçou algumas oportunidades no ataque, incluindo uma que originou o gol do The Strongest. Ainda assim, reconheceu a qualidade do adversário e projetou um confronto equilibrado na volta.

"É uma equipe muito forte, e que nos surpreendeu com aquele primeiro gol. Agora vamos definir tudo na próxima semana", completou.

O duelo decisivo acontece na próxima terça-feira, 25, na Arena Fonte Nova. Quem vencer avança para a terceira fase da competição, e enfrenta o vencedor do duelo entre Boston River, do Uruguai, e Ñublense, do Chile. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.