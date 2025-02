Willian José vibra com gol e ressalta "momento de alegria" no Bahia

Willian José fez o gol tricolor no empate contra o The Strongest na Bolívia - Foto: Reprodução / Canal do Puco

Autor do gol tricolor no empate contra o The Strongest pela Copa Libertadores, o atacante Willian José concedeu entrevista na zona mista do Estádio Hernando Siles, em La Paz.

O artlheiro reconheceu a boa atuação no primeiro tempo do jogo, onde a equipe tinha um jogador a mais. Apesar do bom resultado fora de casa, o camisa 12 acredita que o triunfo era possível.

"Sem dúvida, porque a gente estava com um jogador a mais. Então, a gente deveria ter aproveitado mais. Mas, a gente sabe que aqui é muito difícil a altitude. Não é fácil jogar aqui. Sabemos que todos os times que vêm jogar aqui sofrem e é muito difícil ganhar. Mas, a gente estava preparado para conseguir um bom resultado. E eu acho que o mais importante é ter que decidir com a nossa torcida em casa na terça-feira, que vai ser muito importante. A gente vai brigar até o final para conseguir a classificação", resumiu.

O Esquadrão voltou a balançar as redes na Liberta após 35 anos, Willian José fala da representatividade do tento anotado em solo boliviano e reitera a união do grupo em prol da classificação à próxima fase.

"É um momento muito especial para mim. Acho que a minha volta para o Brasil é para almejar momentos como esse. Disputar a Libertadores com o Bahia, fazer história no Bahia e graças a Deus estou conseguindo. Essa é a minha trajetória aqui no Bahia, de fazer o gol e ajudar o time, vai ser muito importante tanto para mim quanto para o grupo e para a torcida. Acho que o mais importante é isso. O grupo está todo mundo unido no mesmo objetivo", declarou.

Willian foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni. O treinador tricolor enalteceu a evolução do homem gol, desde sua saída do São Paulo até a sua carreira de destaque no futebol europeu.

O atacante reconhece que sua ida ao velho continente foi fundamental para o crescimento profissional e que está feliz no Bahia.

"Sempre falei que a minha ida para a Europa mudou completamente. Quando eu comecei aqui no Brasil, claro que quando eu fui para São Paulo, eu era muito jovem, tinha 20 anos. Não sabia, não tinha ideia do tamanho que era jogar no São Paulo. Eu acho que era tudo uma aventura no começo, mas graças a Deus eu pude ir para a Europa, aprendi bastante. Muito importante, pude fazer história também", comentou.

"Acho que é um momento de alegria. Sempre falo para minha esposa que eu estou muito feliz. Ela continua em Maceió e chega amanhã com meus filhos. E estou muito feliz, cara. Eu acho que é o mais importante você estar feliz. Quando cheguei eu falei que estava na Rússia, não estava feliz. Minha família não estava feliz. E precisava desse carinho do Brasil, do nordestino. E estou conseguindo, graças a Deus. Tem um jogo de volta que a gente pode conseguir a classificação, mas a gente vai brigar até o fim", concluiu.

A partida de volta contra os bolivianos está marcada para o dia 25 de feveireiro, próxima terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Para avançar, basta um simples triunfo diante da fiel torcida.

Vale destacar que os ingressos para o confronto decisivo na capital baiana estão esgotados.