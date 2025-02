Rogério Ceni destaca luta do Bahia e pede apoio da torcida na decisão

Rogério Ceni, técnico do Bahia, antes da partida contra o The Strongest - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após o empate em 1 a 1 contra o The Strongest, na noite desta terça-feira, 18, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Rogério Ceni elogiou o empenho de seus jogadores e fez uma análise cautelosa sobre a partida, destacando as dificuldades enfrentadas pela equipe na altitude de mais de 3.600 metros acima do nível do mar. A decisão agora ficará para o jogo de volta, na próxima terça-feira, 25, na Arena Fonte Nova, onde o Bahia busca a classificação para a 3ª fase da Copa Libertadores da América.

Ceni reconheceu que a superioridade numérica, após a expulsão do volante Ursino, foi um fator importante para o controle do jogo, mas também destacou as dificuldades do time em se ajustar no primeiro tempo.

"É louvável o comprometimento dos jogadores, que aguentaram firme. Já vimos tantos sucumbirem diante destas condições. Claro que a superioridade numérica influenciou bastante no nosso controle do jogo, mas ainda assim acho que demoramos um pouquinho para encontrar o caminho para sair de trás", afirmou o treinador.

Ele também comentou sobre a importância do empate conquistado, considerando o contexto antes do jogo: "Não é fácil os jogadores baterem lá na frente e voltarem para cumprir suas funções, mas, se for analisar pela expulsão, sim, poderíamos ter vencido, mas se for observado no cenário antes de sairmos de Salvador, acho que foi um bom resultado".

O técnico tricolor destacou que, apesar do bom desempenho fora de casa, o confronto ainda está aberto e a classificação será decidida no jogo da volta, e fez questão de frisar a importância do apoio da torcida tricolor. "O importante é que o confronto segue vivo, e nós temos a oportunidade de levar o jogo para Salvador, para decidir ao lado do nosso torcedor, onde nós vamos nos dedicar ao máximo, porque é um bom time (The Strongest), e vai ser um jogo dificílimo na volta", ressaltou.

"A gente espera muito que o torcedor apoie do começo ao fim do jogo, porque eu repito: não será um jogo fácil. O time do The Strongest é bom, e será um jogo complicado", garantiu o comandante tricolor.

Além disso, Ceni mencionou as condições físicas do time, que jogou na altitude e enfrentou o desgaste ao longo da partida. "Que nós iríamos chegar cansados no final do jogo, era o mínimo que eu esperava deles. Que eles estivessem mortos mesmo. Teve a variável da expulsão, que ‘facilitou’ um pouco mais a gente ter o controle do jogo, a posse de bola, agora vamos analisar as condições deles. Muitos nunca haviam jogado na altitude. Vamos ver como estará a recuperação deles para o final de semana. A maioria deverá ficar de fora da partida", explicou o treinador.