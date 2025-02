Mingo revela sentir altitude, mas elogia atuação do Bahia: "Bom resultado"

Ramos Mingo foi títular no duelo contra o The Strongest - Foto: Letícia Martins/ EC Bahia

O Bahia finalizou o seu primeiro compromisso na Copa Libertadores da América de 2025. Nesta terça-feira, 18, o Esquadrão ficou no empate em 1x1 com o The Strongest, na altitude de La Paz, na Bolívia. Com as condições do jogo, alguns atletas definiram o resultado como positivo.

Titular na escalação do treinador Rogério Ceni, o zagueiro Ramos Mingo passou pela zona mista após o apito final e avaliou a atuação da equipe. Além disso, revelou os efeitos causados por jogar a mais de 3.600m acima do nível do mar, como dor de cabeça e cansaço.

“Sentimos. Eu tive dor de cabeça, o cansaço vem mais rápido, mas a equipe fez um bom trabalho e conseguimos um bom resultado. Queríamos sair com o triunfo, mas foi um bom resultado para definir com toda a nação tricolor em casa”, disse o atleta ao Canal do Puco.

O defensor foi questionado sobre o espírito de liderança em campo, pedindo calma para os companheiros de equipe. Mingo também comentou sobre as oportunidades perdidas no ataque.

“A nossa equipe tem muita qualidade e fizemos um bom jogo, por isso eu pedi calma, para que pudéssemos jogar bem, segurando a bola e com tranquilidade ao atacar. Hoje criamos muitas oportunidades, infelizmente não conseguimos marcar mais gols, mas na próxima partida vamos buscar para concretizá-las”, completou o zagueiro.

O duelo de volta será na próxima terça-feira, 25, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h30. O Esquadrão só precisa de um triunfo simples para avançar à terceira fase, em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.