Vitória tem vantagem nos confrontos contra o Fortaleza

Matheuzinho comemora gol marcado contra o Fortaleza na Arena Castelão no Nordestão 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Fortaleza e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 19, logo mais às 21h30, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. As equipes fazem um confronto direto pela liderança do grupo A da Lampions.

Apesar do confronto entre as equipes ser marcado pelo equilíbrio, o Leão da Barra tem vantagem nos duelos contra o Leão do Pici.



Na história, Vitória e Fortaleza se enfrentaram 26 vezes no total, com 11 vitórias rubro-negras, nove triunfos do tricolor cearense e mais 11 empates. Na Copa do Nordeste, o Leão da Barra venceu quatro vezes, empatou duas e foi derrotado pelo rival em três oportunidades.

No último encontro entre as equipes pelo Nordestão de 2024, o Vitória venceu o Fortaleza no Castelão pelo placar mínimo, gol marcado pelo meia Matheuzinho em cobrança de pênalti.

Na temporada passada as equipes jogaram duas vezes pelo Brasileirão, com uma vitória para cada lado. O Tricolor aplicou 3 a 1 em Fortaleza, enquanto o Colossal venceu por 2 a 0 no Barradão.

Na Lampions de 2025, o Vitória lidera a chave com sete pontos somados em três jogos, com duas vitórias e um empate. Vindo de derrota para o Altos-PI, o Fortaleza é o vice-líder, com seis pontos ganhos.