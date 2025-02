Wagner Leonardo se pronuncia após declaração: "Tirada do contexto"

Wagner Leonardo durante apresentação como novo jogador do Grêmio - Foto: CAROLINE MOTTA/GRÊMIO FBPA

Durante entrevista coletiva de apresentação no Grêmio nesta terça-feira, 18, o zagueiro Wagner Leonardo deixou a torcida do Vitória chateada após declarar que passou por clubes menores para ter "experiência" antes de firmar vínculo com o Tricolor gaúcho.

Por conta da repercussão nas redes sociais pela expressão, o defensor se pronunciou por intermédio de nota em seu perfil oficial.

Na explicação, Wagner afirma que a frase foi tirada do contexto e que não tinha o objetivo de ofender nenhuma das equipes que defendeu após ser revelado profissionalmente pelo Santos. O jogador ressalta a admiração pelo Vitória e a história construída no clube nos últimos anos.

"Mais cedo, uma declaração sobre minha trajetória profissional em minha apresentação como novo atleta do Grêmio foi tirada do contexto. Em nenhum momento tive a intenção de desprestigiar nenhum clube por onde passei. A pergunta que foi direcionada aos dois entrevistados era relacionada a saída do Santos, onde não me firmei e passei por outros clubes antes de chegar ao Vitória e retomar o meu lugar na elite do futebol brasileiro", disse Wagner Leonardo.

"Reitero aqui todo o meu respeito, carinho e gratidão pelo Vitória e a admiração por um clube tão tradicional que me abriu as portas, me valorizou e de onde sai como a maior venda da história, trazendo retorno financeiro e esportivo, fazendo parte da minha trajetória profissional e pessoal e nada vai apagar o que construí com essa camisa", finalizou.

Revelado nas categorias de base do Santos, Wagner Leonardo acumula passagens por Náutico, Fortaleza, Cruzeiro e Portimonense antes de acertar com o Vitória, onde atuou em 97 jogos com a camisa rubro-negra, com 11 gols marcados e uma assistência.

Ex-capitão do Leão da Barra, conquistou a Série B de 2023 e foi campeão baiano de 2024, marcando o gol do título na Arena Fonte Nova.