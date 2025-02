Com Matheuzinho, Carpini relaciona 23 para encarar o Fortaleza

Matheuzinho deve retornar ao time titular do Vitória contra o Fortaleza - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Thiago Carpini convocou 23 jogadores para o compromisso fora de casa diante do Fortaleza, marcado para esta quarta-feira, 19, às 21h30, na Arena Castelão, válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.



A novidade no Leão da Barra é o retorno do meia Matheuzinho. Recuperado do cansaço muscular na coxa, ele deve estar entre os titulares na capital cearense.

Em compensação, o atacante Carlos Eduardo e o volante Ricardo Ryller seguem em recuperação e não viajaram.

O jogo no Ceará é um confronto direto pela liderança do grupo A da Lampions League.

O Vitória lidera a chave com sete pontos somados, enquanto o Leão do Pici é o segundo colocado, com um ponto a menos.

Veja a lista de relacionados do Vitória para encarar o Fortaleza

Goleiros: Lucas Arcanjo e Gabriel

Laterais: Claudinho, Hugo, Jamerson e Raul Caceres

Zagueiros: Edu, Neris, Lucas Halter e Zé Marcos

Volantes: Thiaguinho, Gabriel Baralhas, Ronald, Val Soares e Willian Oliveira

Meias: Matheuzinho e Wellington Rato

Atacantes: Bruno Xavier, Carlinhos, Fabri, Gustavo Mosquito, Janderson e Lucas Braga