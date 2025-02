Em disponibilidade, meia e zagueiro do Vitória aguardam propostas

Bruno Uvini e Jean Mota buscam clubes para atuar em 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após repassar alguns atletas do elenco que não fazem parte dos planos, o Vitória segue com dois atletas que ainda não tem destino definido.

Colocados em disponibilidade no mercado para buscar novos clubes, o zagueiro Bruno Uvini e o meia Jean Mota seguem treinando e aguardam ofertas.



Bruno Uvini tem 33 anos e chegou ao clube em abril negociado pelo Grêmio, ainda durante a passagem do técnico Léo Condé. O Portal A TARDE apurou junto a fontes ligadas a diretoria que ele segue treinando em turno separado do elenco principal do rubro-negro baiano.

O experiente defensor chegou para suprir a necessidade de zagueiros pela direita. Após algumas atuações e conviver com uma lesão muscular, não agradou na sequência. Com a camisa vermelha e preta, Uvini disputou apenas oito jogos. Seu vínculo com o Leão da Barra é até o fim de 2025.

Jean Mota desembarcou na Toca do Leão cercado de expectativas por parte da torcida colossal. Ele foi adquirido junto ao Inter Miami-EUA por 350 mil dólares, o equivalente a R$ 1,7 milhão na época.

Com problemas físicos e algumas lesões, ele disputou apenas 19 jogos, sendo cinco na condição de titular e apenas um gol marcado. Com contrato até o final de 2026, o meio-campista segue aprimorando a forma física em Santos, no litoral paulista.

Diretoria busca reforçar o elenco de 2025

A diretoria de futebol do Vitória segue atenta as oportunidades do mercado da bola. Os alvos são um centroavante e um meio-campista de articulação.Vale salientar que a janela de transferências se encerra no próximo dia 28 de fevereiro.