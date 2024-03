Ex-parceiro de Messi, "polivalente" Jean Mota é apresentado no Vitória | A TARDE

Vem da Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol dos Estados Unidos, um dos grandes reforços do Vitória para a temporada de retorno à Série A após cinco anos fora. Jean Mota era companheiro de ninguém menos que Lionel Messi no Inter Miami e optou por voltar ao Brasil seduzido pelo projeto do Rubro-Negro.

Apresentado na tarde desta sexta-feira, 15, pelo clube, Jean Mota explicou que não tem vaidade com posição e quer ajudar o Vitória independente da função que Léo Condé colocá-lo.

“Sou um jogador polivalente. Isso tem me ajudado na minha carreira. Faço algumas funções, e vim aqui para ajudar. Na MLS tive a mudança de posição, atuei como 5. Depois joguei de 7, volante. No Brasil já atuei de lateral-esquerdo, de falso 9. Vim para ajudar não importa a posição. Importante é colocar o Vitória acima de tudo. Conversando com o Condé a gente vai ver a posição”, revelou o meia.

“O que me chamou a atenção foi o projeto do Vitória. Eu junto com a minha família decidi que era o momento, sentir esse calor do Brasil, jogar a Série A do Brasileiro. O Vitória está sempre brigando por títulos. Estar perto da minha família também. Tenho certeza que fiz a melhor escolha”, contou.

No Barradão desde esta quinta-feira, 14, Jean Mota está regularizado, mas só pode entrar em campo pelo Vitória pela Copa do Nordeste, uma vez que ele não está inscrito no Campeonato Baiano.

“Eu já vinha treinando. Tinha algumas questões burocráticas quando estava na MLS e fiquei no Brasil fazendo umas documentações. Mas já voltei a treinar, fiz a pré-temporada e estava indo para os jogos. A temporada na MLS começou tem três partidas. Me sinto bem, mas vai depender do treinador. Hoje volto a treinar. Eu me sinto 100%, mas vamos vendo no dia a dia”, afirmou.

Sem Jean Mota, o Vitória entra em campo neste domingo, 17, contra o Barcelona de Ilhéus. O jogo é válido pela semifinal do Campeonato Baiano e está marcado para as 16h, no Barradão.