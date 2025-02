Wagner Leonardo após trocar Vitória pelo Grêmio: "Retornar a um grande clube"

Wagner Leonardo em treinamento no Grêmio - Foto: Divulgação | Grêmio

Antes conhecido por demonstrar seu carinho pela torcida do Vitória enquanto defendia o Rubro-Negro, o zagueiro Wagner Leonardo parece ter deixado a "identificação" de lado em sua chegada ao Grêmio. Apresentado oficialmente pelo clube gaúcho nesta terça-feira, 18, o defensor exaltou a transferência à nova equipe e deixou a entender que, na visão dele, passou por clubes menores para pegar "experiência" antes de assinar com o Tricolor.

"Valorizar chegar até aqui, porque muitas vezes a gente vem de uma base de um time grande e acaba acomodando, por estar em um grande clube acha que nunca vai acontecer de estar em um clube menor, para rodar e pegar experiência. Agora a gente retorna para um clube grande, então tenho que valorizar, e valorizar dentro de campo", disse o zagueiro de 25 anos.

Wagner Leonardo fala sobre sair do Santos, pegar rodagem e agora retornar a um clube grande. pic.twitter.com/iRuIXTSmTK — FBI Tricolor (@FBITricolor) February 18, 2025

Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 e do Baianão de 2024 com o Vitória, Wagner Leonardo acertou sua saída para o Grêmio, em uma transferência que gira em torno de 4,5 milhões de dólares (R$ 26 milhões).

Em vídeo de despedida publicado pelo zagueiro em meio a saída do Leão, o defensor citou a importância de começar "um novo ciclo". Além disso, Wagner Leonardo revelou ter tomado a decisão "pensando na família" e no "futuro".

"Tomei uma decisão de seguir um caminho diferente. Um novo ciclo que se inicia na minha vida. Uma decisão que eu tomei pensando na minha família, no meu futuro, mas nunca deixando de ser grato por tudo que vivi aqui. Agradeço a diretoria, ao presidente e comissão técnica por aceitarem a minha decisão", disse.

Revelado nas categorias de base do Santos, Wagner Leonardo também passou por clubes como Náutico, Fortaleza, Cruzeiro e Portimonense antes de acertar com o Vitória.