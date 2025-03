Lateral conhece estrutura do Bahia antes de apresentação oficial

Zé Guilherme se apresenta oficialmente neste sábado, 22 - Foto: Divulgação/EC Bahia

O lateral-esquerdo Zé Guilherme, reforço do Bahia para a temporada de 2025, visitou o CT Evaristo de Macedo nesta quinta-feira, 20. Recém-contratado junto ao Grêmio, o jogador teve a oportunidade de conhecer as instalações do clube e os novos companheiros de equipe antes de iniciar os treinamentos.

Destaque da Seleção Brasileira Sub-20, Zé Guilherme chega ao Esquadrão após conquistar o título Sul-Americano da categoria. Por conta da sequência de competições, o lateral foi liberado e terá sua apresentação oficial neste sábado, 22, quando passa a integrar os trabalhos com o elenco principal comandado por Rogério Ceni.

Na temporada passada, o lateral disputou nove partidas pela equipe gaúcha, atuando no Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores e Série A. Contudo, com contrato válido apenas até 15 de julho, o jogador foi retirado do elenco principal na reta final do Brasileirão, já que seus representantes não demonstraram interesse em renovar o vínculo.

Diante desse cenário, o Bahia acertou a compra de 80% dos direitos econômicos de Zé Guilherme por R$ 6,3 milhões, garantindo mais uma opção para a lateral esquerda no elenco tricolor.