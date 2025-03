Destaques do Bahia se juntam à seleção sub-17 para amistosos

Arthur Jampa, Dell e Ruan Pablo vão defender a seleção brasileira Sub-17 - Foto: Divulgação / EC Bahia

Os jovens talentos da base do Bahia, Ruan Pablo, Dell e Arthur Jampa, já estão com a Seleção Brasileira Sub-17 para os dois amistosos preparatórios contra o Equador, que acontecerão nos dias 24 e 27 de fevereiro, em Guayaquil.

O trio, que integra a safra promissora conhecida dos Pivetes de Aço, foi convocado pelo técnico Dudu Patetuci para representar a amarelinha em mais um passo rumo à preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria. O Bahia, ao lado do Grêmio, é o clube com mais convocações para esses amistosos.

As partidas contra o Equador são vistas como fundamentais para a preparação da Seleção Sub-17 para o Campeonato Sul-Americano, que será realizado na Colômbia, entre 27 de março e 12 de abril. O Brasil, que está no Grupo B da competição, terá pela frente Equador, Venezuela, Uruguai e Bolívia, em confrontos que acontecerão no Estádio Jaime Morón, em Cartagena.A delegação brasileira se apresentou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira, 20, e seguiu para Guayaquil na madrugada de sexta-feira, 21.

No primeiro amistoso, a Seleção enfrentará os donos da casa no Complejo Federación, na cidade de Daule, às 18h (horário de Brasília), na próxima segunda-feira, 24. O segundo jogo será realizado no Estádio Monumental de Guayaquil, às 12h (horário de Brasília), na quinta-feira, 27. Após o segundo amistoso, os jogadores e comissão técnica retornam ao Brasil no dia 28 de fevereiro.