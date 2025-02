Bahia tem três atletas convocados para a seleção brasileira sub-17

Arthur Jampa, Dell e Ruan Pablo vão defender a seleção brasileira Sub-17 - Foto: Divulgação / EC Bahia

Três promessas da base do Bahia vão vestir a amarelinha. O goleiro Arthur Jampa e os atacantes Ruan Pablo e Dell foram convocados pelo técnico Dudu Patetucci para defender a Seleção Brasileira Sub-17. O time canarinho vai disputar dois amistosos contra o Equador, nos dias 24 e 27 de fevereiro, em Guayaquil.

O Bahia é o clube com mais convocações ao lado do Grêmio. Vale destacar que as partidas são preparatórias para a disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria, que ocorrerá na Colômbia, de 27 de março a 12 de abril.



Trabalhando com o time principal em algumas oportunidades, o jovem paredão Arthur Jampa já está acostumado a atuar com as seleções de base. Já Ruan Pablo vem tendo oportunidades no time profissional. Dell se mostrou decisivo e foi o destaque do Esquadrão na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O diretor executivo da base tricolor, Marcelo Teixeira, se mostrou satisfeito com as convocações dos Pivetes de Aço e enalteceu o fortalecimento do projeto do clube na revelação de atletas.

“Ficamos muito felizes com a convocação dos nossos três Pivetes de Aço para a Seleção Sub-17. A gente percebe uma mudança na lista em relação às últimas convocações da categoria, mas os nossos três atletas continuam fazendo parte. O Ruan Pablo vem atuando no profissional, fazendo gol, o Dell foi um dos grandes destaques da Copinha e o Jampa pelo segundo ano consecutivo esteve na pré-temporada da equipe profissional. A primeira em Manchester e desta vez no Girona. Essa conquista é uma demonstração clara de que estamos no caminho certo na transformação das categorias de base do Bahia. Evoluímos a cada temporada, com a certeza de que temos um projeto diferenciado, que, pouco a pouco, vai se consolidando como referência para os jovens talentos do futebol brasileiro”, pontuou o gestor.

Os atletas se apresentam na Granja Comary, CT da seleção brasileira localizado em Teresópolis-RJ, no próximo dia 20. O grupo embarca na madrugada do dia 21 e fará seis sessões de treinamentos em solo equatoriano.