Com apenas 4 jogos, Ademir se aproxima de recorde da carreira; entenda

Ademir, atacante do Bahia - Foto: Ademir, Bahia, ECBahia, Rogério Ceni

Jogador com mais participações diretas em gols pelo Bahia na temporada, o atacante Ademir já distribuiu, em apenas quatro partidas, mais da metade das assistências somadas em todos os 55 jogos do ano de 2024. Decisivo na goleada sobre o Colo-Colo, deste domingo, 9, o jogador deu sua quinta assistência em 2025 ao dar o passe para o segundo gol do Tricolor, marcado pelo uruguaio Luciano Rodríguez.

Além disso, o camisa 7 do Esquadrão de Aço também participou da estreia da equipe principal na temporada, que terminou com o triunfo de 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa. Na ocasião, Ademir distribuiu três assistências para os tentos de Erick Pulga, Erick e 'Lucho' na Arena Fonte Nova.

Por fim, a vitória do Bahia por 2 a 0 sobre o Porto, pelo Campeonato Baiano, também foi marcada pelo passe do atacante para outro gol marcado pelo meio-campista Erick.

O ano de 2024, inclusive, representa melhor temporada de Ademir em relação à quantidade de passes para gols. O jogador de 27 anos marcou seis gols e distribuiu oito assistências, superando a marca batida em 2021 pelo América-MG, com cinco passes para gol.