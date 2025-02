Estrangeiros dominam o pódio dos últimos hat-tricks no Bahia; relembre

Lucho Rodríguez, atacante do Bahia - Foto: Leticia Martins / EC Bahia

Três dos últimos quatro jogadores que marcaram três gols em uma mesma partida pelo Bahia são estrangeiros. O uruguaio Luciano Rodríguez, último da lista, anotou um hat-trick na goleada por 6 a 0 do Tricolor sobre o Colo-Colo no último domingo, 9, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pelo Campeonato Baiano.

Luciano Rodríguez, atacante do Bahia | Foto: Leticia Martins / EC Bahia

Antes de Lucho, o último atleta que havia balançado as redes três vezes em um único jogo foi o colombiano Oscar Estupiñan, que contribuiu com o triunfo de 4 a 1 sobre o Jequié, pelo duelo de volta da semifinal do Baianão de 2024. Aos 28 anos, o jogador deixou o clube em julho daquele ano para reforçar o Juaréz, do México.

Óscar Estupiñan, ex-atacante do Bahia | Foto: Leticia Martins | ECBahia

Compatriota de Estupiñan, o atacante Hugo Rodallega também se destacou ao marcar não três, mas quatro gols pelo Tricolor durante o Brasileirão de 2021. Na ocasião, o jogador, em sua primeira aparição no time titular da equipe, carimbou o Fortaleza na goleada de 4 a 2, no Estádio Pituaçu.

Hugo Rodallega, ex-atacante do Bahia | Foto: (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Após o colombiano, o centroavante Everaldo Stum também teve uma noite mágica, marcando um hat-trick pelo Bahia. O brasileiro balançou as redes três vezes durante o triunfo por 6 a 4 do Esquadrão de Aço contra o Goiás, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a lista dos últimos cinco hat-tricks marcados por jogadores do Bahia:

Lucho Rodríguez x Colo-Colo, 2025

Oscar Estupiñan x Jequié, 2024

Everaldo x Goiás, 2023

Hugo Rodallega x Fortaleza, 2021

Rodriguinho x Fortaleza, 2021