Vitória promove "invasão" em praia em causa sobre meio ambiente

Torcida do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória promoverá uma ação de marketing neste sábado, 22, invadindo duas praias de Salvador. A ação tem parceria com a casa de apostas 7k, patrocinadora master do clube. Intitulada "O Leão Vai Invadir a Sua Praia", a iniciativa terá a presença do mascote oficial do rubro-negro, distribuição de brindes exclusivos e uma fanfarra.

Além disso, durante toda a mobilização, será realizada a coleta de lixo na praia, contribuindo para a preservação ambiental e incentivando a conscientização sobre a importância do descarte correto de resíduos.

"Essa é mais uma das ações que planejamos para a temporada 2025, que visa conectar o nosso torcedor em momentos que vão além do Barradão, fazendo com que esse sentimento seja ainda mais forte e verdadeiro", disse Guilherme Queiroz, Gerente de Marketing do Vitória.

As ações ocorrerão na praia de Piatã e de Amaralina, em Salvador, com início previsto para às 10h. No mesmo dia, o Leão entra em campo pela última rodada da fase inicial do Campeonato Baiano de 2025, diante do Atlético-Ba, no Carneirão, às 18h30.

"Um dos motivos que nos levaram a firmar esse acordo com o Vitória foi a paixão e a energia da sua torcida. Nosso objetivo é atuar ativamente em parceria com o clube, criando ações e ativações como essa, que nos aproximam do torcedor. Acreditamos que o patrocínio vai muito além da exposição da marca. É uma oportunidade única de criar conexão, de proporcionar experiências e de escrever, juntos, uma história vencedora", afirma Talita Lacerda, COO da Ana Gaming, grupo ao qual pertence a 7k.