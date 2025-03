Após escolher Nacional ao Vitória, Vargas sofre com salários atrasados

O vice-presidente do Nacional reconheceu que não tem conseguido pagar os salários do Nacional - Foto: Reprodução / Nacional de Montevidéu

Eduardo Vargas, atacante chileno que recentemente se transferiu para o Nacional de Montevidéu, está passando por uma adaptação difícil não apenas no futebol uruguaio, mas também em razão das finanças instáveis de seu novo clube. O veterano, que esteve muito próximo de assinar com o Vitória para a atual temporada, enfrenta um cenário complicado, com salários atrasados.

A situação financeira do Nacional gerou preocupação, e a própria diretoria do clube uruguaio se manifestou sobre o atraso nos pagamentos. Flavio Perchman, vice-presidente do Nacional, conversou com o jornal El Espectador Deportes e esclareceu o motivo do atraso.

Segundo Perchman, o problema financeiro é "completamente normal" e acontece devido a uma espera pelas vendas realizadas pela equipe. "Quando assumimos em janeiro, precisávamos passar por dezembro e pagamos em 20 de janeiro. Hoje é 19 de fevereiro e estamos esperando as vendas que fizemos", afirmou o dirigente.

Perchman também garantiu que a situação será regularizada em breve. "O dinheiro de Sanabria chegará nos próximos dias. Houve um pequeno atraso na contratação do jogador, mas o pagamento estará lá até sexta-feira, ou no mais tardar na semana seguinte. Com as vendas que fizemos até o meio do ano, estaremos cobertos", completou o vice-presidente.

A chegada de Vargas ao Nacional, por sinal, se deu em meio a um cenário de bastidores movimentados. O atacante tinha um acerto com o Vitória, mas foi convencido por Perchman a se transferir para o clube uruguaio. O dirigente revelou que, apesar de a proposta do Nacional ser muito inferior à que Vargas recebeu do Vitória e de outro clube, ele conseguiu convencer o jogador a se juntar ao time, questionando o que ele faria no futebol brasileiro.

"Eu o convenci, porque a nossa oferta é muito inferior à que ele tinha do Vitória e de outro time. Mas consegui convencê-lo. Eu disse a ele: ‘O que você vai fazer no Vitória da Bahia?’", comentou Perchman em entrevista ao podcast Pasion Tricolor há algumas semanas.