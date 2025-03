Após sete anos, Vitória pode terminar 1ª fase do Baianão na liderança

Jogadores do Vitória comemorando - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

A fase inicial do Campeonato Baiano de 2025 encerra neste sábado, 22, com quatro jogos simultâneos, às 18h30. Assim, o Vitória poderá confirmar a sua vaga às semifinais na primeira colocação, o que não ocorre há sete anos, desde 2018.

O Leão está na 1ª colocação, com 18 pontos somados em oito jogos, com cinco vitórias e três empates, se mantendo invicto. Assim, para garantir o mando de campo do segundo duelo das semis e de uma possível final, o rubro-negro só precisa vencer ou torcer contra os principais rivais.

Em caso de triunfo, vai aos 21 pontos, não podendo ser alcançado. Porém, em caso de empate, com 19 pontos, pode perder a vaga para o Jacuipense, que soma 16 pontos e quatro gols de saldo a menos. No segundo critério, os gols marcados, o Vitória balançou as redes 17 vezes, enquando o Jacupa gritou "gol" em 12 oportunidades.

Caso seja derrotado, precisa torcer para um tropeço do Leão do Sisal e do Bahia, que soma 15 pontos e três gols de saldo a menos que o rival. Com quatro triunfos, três empates e uma derrota, o Esquadrão está na 3ª colocação.

Na temporada de 2018, quando somou 22 pontos na primeira fase, o Vitória enfrentou o Bahia de Feira na semifinal, vencendo com um agregado de 4x3. Na grande decisão, perdeu na Fonte Nova para o Bahia por 2x1, tendo a oportunidade de conquistar o título em casa. No entanto, voltou a ser derrotado, vendo o principal rival levantar o troféu.

Desta vez, terá uma nova oportunidade de decidir em casa, basta classificar na primeira colocação e vencer nas semifinais. Até o atual momento, sem o confrontos da última rodada, o Leão poderá pegar o Atlético de Alagoinhas, 4º colocado.

O possível adversário é justamente o duelo desta sábado, pela decisiva rodada da competição estadual. O encontro ocorrerá com mando de campo do Carcará, no Carneirão, em Alagoinhas.