Atlético-BA X Vitória: prováveis escalações e mais

Duelo entre Vitória e Atlético - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Já classificado às semifinais do Campeonato Baiano de 2025, o Vitória entra em campo neste sábado, 22, pela 9ª e última rodada da primeira fase em busca de garantir a liderança. O confronto será diante do Atlético de Alagoinhas, no Carneirão, às 18h30.

O Leão está no topo da tabela, com 18 pontos somados e ainda não perdeu na competição. O Carcará, por sua vez, está na 4ª colocação, ainda com chances de garantir a classificação, com 13 pontos somados.

Para poder decidir as semis e uma possível final em casa, o rubro-negro precisa vencer, chegando aos 21 pontos, tendo em vista que o Jacuipense, 2º colocado, tem 16 pontos. No entanto, em caso de empate ou derrota do Leão do Sisal, o Vitória poderá tropeçar.

Para o Atlético, um empate é suficiente para garantir a vaga na semifinal, sabendo que o Juazeirense está na 5ª posição, com 10 pontos.

Provável escalação do Vitória:

Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Halter, Edu, Neris, Jamerson, Matheuzinho, Willian Oliveira, Baralhas, Lucas Braga, Janderson



Provável escalação do Atlético:

Giovani, Dávisson, Matheus Souza, Lucas Sales, Anderson Santos, Menezes, Lucas Lucena, Esquerdinha, Felipe Cardoso, Michael, Kauã Gomes

Ficha técnica:

Onde assistir:TVE

Local: Carneirão

Horário: 18h30