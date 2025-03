2ª edição da "Corrida do Bahêa" tem inscrições abertas; veja novidades

Evento terá largada no Jardim de Alah, na orla de Salvador - Foto: Divulgação

A segunda edição da "Corrida do Bahêa", organizada pela Associação Esporte Clube Bahia, marcada para o dia 8 de junho, abriu suas inscrições nesta sexta-feira, 21. O evento, que foi um verdadeiro sucesso em sua estreia e contou com mais de 3 mil pessoas em dezembro de 2024, busca reunir torcedores tricolores e promover a corrida de rua na cidade de Salvador.

A edição de 2025 conta com uma mudança em relação à praticada no ano passado. Desta vez, as vagas foram ampliadas para 5 mil inscritos. As novidades não param por aí, já que também é possível adquirir um kit premium, que contém sandália, boné e camisa 'finisher'.

O ingresso do evento custa R$ 110 e também inclui um conjunto básico, além da medalha de participação. Vale mencionar que os sócios do clube (associação) possuem 20% de desconto. A largada está marcada no Jardim de Alah, na orla de Salvador, e terá percurso divido em dois, com 5 km e 10 km de distância cada um.

SERVIÇO

O quê: 2ª Corrida do Bahêa

Quando: 8 de junho

Onde: Jardim de Alah, na orla de Salvador

Quanto: no 1º lote, R$ 88 (associado ECB) e ⁠R$ 110 (público em geral)

Inscrições: https://centraldasinscricoes.com.br/evento/2-corrida-do-bahea-2025