Lateral chega ao Bahia com expectativa de "brigar" no time principal

Zé Guilherme se apresenta oficialmente neste sábado, 22 - Foto: Divulgação/EC Bahia

O lateral-esquerdo Zé Guilherme se apresentou ao Bahia após a conquista do torneio Sul-Americano pela Seleção Brasileira e já conheceu seus novos companheiros do clube. Inicialmente, o Tricolor anunciou a chegada do jogador de 19 anos para integrar o time sub-20, mas deve ganhar oportunidades na equipe principal em meio ao calendário extenso e a lesão de Iago Borduchi, que sofreu um estiramento muscular na coxa em novembro do ano passado e ainda não entrou em campo em 2025.

Homem de confiança do técnico Rogério Ceni, Luciano Juba é o titular da posição desde que chegou ao Esquadrão de Aço, em setembro de 2023. Entretanto, a necessidade de um homem para a posição surgiu após a contusão de Iago, e o Bahia contratou Zé Guilherme junto ao Grêmio por cerca de R$ 6,3 milhões.

Na preparação para o duelo de ida da segunda fase da Libertadores contra o The Strongest, o Tricolor entrou em campo sem um lateral-esquerdo de origem, contando com o zagueiro Ramos Mingo na posição e fechando uma formação com três defensores na fase ofensiva. A tendência é que o Bahia mantenha a escalação quando for o caso de entrar em campo com "força máxima" nas próximas partidas.

Zé Guilherme se apresenta oficialmente ao Tricolor neste sábado, 22, já que não teve período de folga entre o fim o da temporada o início do Sul-Americano sub-20. No ano passado, o atleta disputou nove jogos pelo Grêmio e atuou no Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.