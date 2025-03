Bahia lança camisa com referências à cultura baiana

Nova camisa tricolor tem tons terrosos com ilustrações de elementos da cultura baiana - Foto: Divulgação | EC Bahia

O torcedor tricolor que comparecer à partida deste sábado, 22, contra a Juazeirense, na Arena Fonte Nova, verá um uniforme diferente nos atletas do Esquadrão. Esse jogo foi escolhido pelo Esporte Clube Bahia para lançar oficialmente a camisa “Bahia de Todas as Artes”.

A nova peça homenageia as diversas expressões artísticas que fazem parte da identidade e do cotidiano do povo baiano. Com tons terrosos, a camisa traz detalhes nas mangas e golas que simulam os traçados de cestos de palha.

O tecido jacquard apresenta elementos icônicos da cultura baiana, como carrancas, cacau, búzios, cocás, barcos de madeira, sandálias de couro, filtro de barro, guitarra elétrica, além de símbolos marcantes como igrejas, a Fonte Nova e o Farol da Barra.

O escudo do Esquadrão ganha um visual estilizado, com pinceladas que reforçam a conexão com a arte, e o patch especial “Bahia de Todas as Artes” reforça o conceito da coleção. O nome da camisa também aparece na parte superior traseira como um signoff exclusivo.

O uniforme completo segue a identidade visual do tema, com calção e meiões também em tons terrosos, complementando a homenagem as artes baianas. A camisa está disponível nos modelos masculino, feminino e infantil.

As vendas começam neste sábado, 22, no site da Loja do Bahia e nas unidades da Arena Fonte Nova, Multishop, Shopping da Bahia, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista, Salvador Norte Shopping, Parque Shopping e Shopping Boulevard Feira de Santana.