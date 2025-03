Vitória bate Atlético-BA e garante classificação como líder do Baianão

Wellington Rato, atacante do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Jogando para garantir a liderança na primeira fase do Campeonato Baiano, o Vitória venceu o Atlético de Alagoinhas por 1 a 0 neste sábado, 22, e encerrou a primeira parte da competição de forma invicta, sem perder nenhum jogo. Atuando com um time misto, o Rubro-Negro bateu o Carcará com golaço de fora da área marcado pelo meio-campista Val Soares.

A partida também foi marcada pelo zagueiro Camutanga, que voltou a ser relacionado após ficar mais de sete meses afastado por conta de uma lesão no joelho. O defensor, entretanto, ficou no banco de reservas e viu Zé Marcos e Edu completarem a dupla de defesa no time titular.

Com mais um resultado positivo, o Leão da Barra chegou aos 21 pontos somados no Baianão e conheceu seu adversário na semifinal da competição, que será justamente o Atlético de Alagoinhas, que, apesar da derrota, terminou em quarto colocado com 13 pontos.

Agora embalado por 18 partidas sem perder, o Vitória entra em campo na próxima terça-feira, 25, às 19h, para enfrentar o Maranhão, pela primeira fase da Copa do Brasil. O confronto será realizado no Castelão, em São Luís.

O JOGO

O Vitória começou melhor na partida, dominando as ações contra o Atlético de Alagoinhas nos primeiros minutos, mesmo jogando fora de casa. O gol não demorou a sair: logo aos oito minutos, Bruno Xavier cruzou para Wellington Rato, que ajeitou de cabeça, e Val Soares acertou um belo chute de fora da área, abrindo o placar para o Rubro-Negro.

Aos 38 minutos, Lucas Lucena avançou pela esquerda e cruzou na área para Michael, que subiu bem e cabeceou com perigo. No entanto, Lucas Arcanjo fez grande defesa no canto direito, evitando o empate do Carcará.

Nos acréscimos, Kauã Gomes fez bela jogada individual, driblando Zé Marcos e invadindo a área. O atacante finalizou com força, mas Lucas Arcanjo apareceu novamente para espalmar e garantir a vantagem do Vitória.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo em que terminou a primeira: um jogo equilibrado, com leve superioridade do Leão. O primeiro grande lance veio aos 12 minutos, quando Bruno Xavier passou pelo marcador e arriscou de fora da área, mandando a bola perto do gol.

Aos 25 minutos, Esquerdinha arrancou pelo meio e acionou Kauã Gomes pela direita. O camisa 7 bateu forte, mas a bola acabou indo para a rede pelo lado de fora, assustando a defesa rubro-negra.