Vitória visita Atlético-BA buscando os três pontos para encerrar jejum

Depois da empolgante e simbólica virada contra o Fortaleza, por 2 a 1, no Castelão, no meio da semana, que deixou o Leão na liderança geral da Copa do Nordeste, a equipe rubro-negra, com 18 pontos, retorna a campo hoje, em Alagoinhas, contra o Atlético, com o objetivo de fechar a primeira fase do Campeonato Baiano na primeira colocação, para se manter líder de tudo neste momento da temporada 2025. A soberania rubro-negra, portanto, está em jogo hoje.

A virada contra o Fortaleza foi simbólica por reforçar indícios de uma retomada de protagonismo regional do Leão baiano, vencendo o atual bicampeão da competição e melhor da região no Brasileiro passado. Para completar o recado sobre a retomada, falta terminar a primeira fase do Baiano na liderança, algo que não acontece desde 2018.

Naquela edição, o Vitória fechou a primeira fase com 22 pontos, dois a mais que o segundo colocado, Bahia. Como a fórmula atual, com 10 times, sem divisão de grupos, nove rodadas, e quatro classificados para as semifinais, começou a ser utilizada justamente naquele ano, aquela foi a única vez, com a atual forma de disputa, que o Leão fechou a primeira fase em primeiro.

No ano anterior, entretanto, a fórmula era bem parecida, mas contava com uma equipe eumarada da mesma e Vitória fechou a primeira fase com 30 pontos em 10 jogos, como campeã.

Provável escalação:

ATLÉTICO-BA

Giovani

Davi­son

Matheus Souza

Anderson

Menezes

Lucena

Kaua (Welington)

Felipe Cardoso

MichaeI

T. Agnaldo Lita

VITÓRIA

Lucas Aracaju

Claudinho

Lucas Halter

Hugo

Menezes (Ronaldo)

Millian Oliveira

Ezquerdinha

Wellington Rato

Gustavo Mosquito

Janderson

T. Thiago Carpi

LOCAL: Estádio Antônio Carneiro (Carneirão), em Alagoinhas (BA), 18h30

ÁRBITRO: José Reis de Jesus Júnior

ASSISTENTES: Lauroensino Lima dos Santos e Leides José Coutinho Neto

Caso vença, o Leão chegará aos 21 pontos, garantindo a primeira colocação, sem depender de outros resultados. Em caso de empate, por outro lado, a liderança ficaria muito bem encaminhada, mas dependendo do resultado do Jacuipense, que enfrenta, também fora de casa, o Jequié, e precisaria de cinco gols de diferença para superar o Leão, no saldo de gols.

Com quatro gols de diferença, o saldo dos dois times ficaria empatado e o desempate aconteceria pela quantidade de gols marcados, por encerrar o Vitória com 17 gols marcados, contra 12 do Jacuipense, representando uma vantagem de cinco gols.

O empate, portanto, também deve deixar o Vitória em ótima condição, mas é importante lembrar que a pontuação segue sendo somada nas semifinais para definir qual o mandante do segundo jogo da decisão. Sendo assim, conquistar os três pontos é fundamental para o objetivo de levar o jogo decisivo para o Barradão.

Em caso de derrota, a liderança escaparia e o Jacuipense testemunharia a própria compromisso sobre o Bahia dentro de Juazeirense por pelos menos dois gols de diferença.

A escalação da equipe rubro-negra vai depender bastante de estratégia a ser adotada pelo treinador, Thiago Carpin, com relação à terça-feira, em São Luís, contra o Maranhão, na estreia pela Copa do Brasil.

Além da liderança da estadual ser importante, a classificação já está garantida, entrando o confronto de terça é eliminatório, em jogo único, sem vantagem do empate, e com vantagem desgastante.

Contra o Fortaleza, o Leão iniciou com três zagueiros, mas hoje deve retornar para a esquema com dois zagueiros.

Luta por vaga

O Atlético de Alagoinhas retornou ao G-4 ao nos dois, sábado, quando teve o empate, fora de casa, por 3 a 3, contra a equipe precisa de um empate para ficar com vaga nas semifinais do estadual. Caso perca, precisa torcer para que o Bahia não vença e para que o Jequieense, tem apenas 12 pontos, tenha vantagem para quantidades de vitórias após as equipes ficarem empatadas.

O Atlético conta com um dos artilheiros do Baiano, Felipe Cardoso, com quatro gols, empatado com Fabri, do Vitória, lesionado contra o Fortaleza.