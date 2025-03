Bahia conclui preparação para pegar a Juazeirense pelo Baianão

Elenco do Bahia durante preparação no CT Evaristo de Macedo - Foto: Divulgação / EC Bahia

O elenco do Bahia concluiu a preparação mirando o compromisso contra a Juazeirense, que será realizado neste sábado, 22, na Arena Fonte Nova, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano.

O início das atividades na tarde desta sexta-feira, 21, ocorreu com a exibição de vídeo no auditório do clube. No Campo 1 do CT Evaristo de Macedo, iniciaram os trabalhos com um aquecimento com bola com o preparador físico José Mário Campeiz.

Depois, o grupo foi dividido em três times. Uma parte esteve com o técnico Rogério Ceni, onde foram submetidos a um trabalho tático em campo reduzido. No Campo 2, o restante do grupo aprimoraram bola parada ofensiva com o auxiliar Charles Hembert.

Na segunda parte das atividades, Ceni ministrou um treinamento um tático em campo aberto, com dois goleiros e os atletas divididos em dois times. O treino foi finalizado com os atletas aperfeiçoando finalizações a gol.

Com as atenções voltadas para o jogo contra o The Strongest pela Libertadores, a tendência é que a equipe considerada alternativa seja escalada.

Já classificado o Bahia ocupa a 3ª colocação, com 15 pontos ganhos. Na luta por uma das vagas para a semifinal, a Juazeirense tem 10 pontos ganhos e está na 5ª posição.