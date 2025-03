Vitória fecha a preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas

Thiago Carpini durante atividade de preparação visando o Atlético de Alagoinhas - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória fechou a preparação visando a partida contra o Atlético de Alagoinhas, marcado para este sábado, 22, às 18h30, no Carneirão, válida pela última rodada do Baianão 2025.



O grupo rubro-negro iniciou os trabalhos nesta sexta-feira, 21, assistindo a um vídeo com análise do adversário. Logo depois, os atletas que iniciaram a partida contra o Fortaleza foram submetidos a trabalhos de recuperação física na academia, além de regenerativo na banheira aquecida e na piscina com água gelada.

Após o aquecimento com o preparador Caio Gilli, o técnico Thiago Carpini promoveu um coletivo-tático com 10 jogadores contra 10 no campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura.

Os jogadores já estão em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães. A viagem para Alagoinhas será na manhã deste sábado, 22.

A tendência é que o rubro-negro baiano seja escalado com Lucas Arcanjo, Claudinho, Edu, Zé Marcos e Hugo; Ricardo Ryller, Val Soares e Ronald; Wellington Rato, Bruno Xavier e Carlinhos.

O Leão da Barra lidera o Campeonato Baiano, com 18 pontos ganhos e já está garantido na semifinal. Em busca da classificação, o Carcará é o quarto colocado, com 13 pontos.