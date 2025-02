De virada, Vitória vence o Fortaleza e mantém liderança no Grupo A

Gustavo Silva marcou o gol de empate da partida - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após enfrentar uma semana conturbada, com as saídas de Wagner Leonardo e Lucas Esteves, o Esporte Clube Vitória entrou em campo na noite desta quarta-feira, 19, contra o Fortaleza, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, para defender uma invencibilidade que já dura mais de 100 dias. Valendo a liderança do Grupo A, no duelo dos leões, o da Barra levou a melhor em pleno Castelão. A equipe comandada por Thiago Carpini venceu por 2 a 1, chegando a 17 jogos sem perder.

Jogando fora de casa, o Vitória começou a partida perdendo para o adversário cearense, que abriu o placar com Lucero, já no final do primeiro tempo, ao marcar um golaço, indefensável para o goleiro Lucas Arcanjo. A equipe comandada por Thiago Carpini, no entanto, não se abateu com o placar adverso, e igualou o placar com Gustavo Silva, no comecinho da segunda etapa. Na reta final da última etapa, o Leão da Barra virou com Baralhas, que chutou de primeira, no canto da meta defendida pelo goleiro rival, fazendo 2 a 1 no placar.

Com o resultado, o Vitória retomou a liderança do Grupo A, que havia sido tomada, momentaneamente, pelo Sport. O Leão da Barra assume o topo da tabela, com 10 pontos conquistados. O rubro-negro baiano agora volta suas atenções para a partida contra o Atlético de Alagoinhas, marcada para às 18h30 do próximo sábado, 22, no Carneirão, almejando o triunfo, para se manter na liderança do Campeonato Baiano, ganhando a vantagem do mando de campo nas fases finais do certame.