Venda de Wagner Leonardo pelo Vitória está entre as maiores do Nordeste

Wagner Leonardo é a maior venda da história do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC VItória

A venda do zagueiro Wagner Leonardo para o Grêmio se tornou a maior da história do Vitória. O defensor de 25 anos foi negociado por US$ 4,5 milhões, o equivalente a R$ 26 milhões na cotação atual.

A negociação também entrou na seleta lista das maiores vendas da história do futebol nordestino nos últimos tempos.

A transação envolvendo Wagner Leonardo fecha a lista das cinco maiores negociações de jogadores da história do Nordeste. Na quarta colocação, a venda de Hércules do Fortaleza para o Fluminense, por R$ 29 milhões. No pódio, a ida de Thaciano para o Santos, que gerou R$ 32 milhões aos cofres do Bahia.

A segunda maior venda foi a do atacante Biel, que saiu do Bahia para o Sporting, de Portugal, no valor de R$ 48 milhões. O topo da lista segue com o lateral-direito Pedro Lima, transferido do Sport o Wolverhampton, da Inglaterra, por 10 milhões de euros, aproximadamente R$ 61 milhões na cotação atual.

Top-5 das maiores vendas do futebol do Nordeste:

- Pedro Lima - do Sport para o Wolverhampton-ING - R$ 61 milhões

- Biel - do Bahia para o Sporting-POR - R$ 48 milhões

- Thaciano - do Bahia para o Santos - R$ 32 milhões

- Hércules - do Fortaleza para o Fluminense - R$ 29 milhões

- Wagner Leonardo - do Vitória para o Grêmio - R$ 26 milhões

Maiores vendas da história do Vitória:

- Wagner Leonardo - do Vitória para o Grêmio - R$ 26 milhões

- Lucas Ribeiro - do Vitória para Hoffeinhein-ALE - R$ 16 milhões

- Gabriel Paulista - do Vitória para Valência-ESP - R$ 10 milhões

- Dudu - do Vitória para Kashiwa Reysol-JAP - R$ 9,8 milhões

- Cleber Santana - do Vitória para Kashiwa Reysol-JAP - R$ 9,4 milhões

- Adailton - Rennes-FRA R$ 9,4 milhões