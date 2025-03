Mosquito exalta fase no Vitória: "Me sinto no meu melhor momento"

Gustavo Silva marcou o gol de empate da partida - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória começou 2025 com força máxima e é a equipe da Série A com mais gols marcados até o momento na temporada graças à efetividade do setor ofensivo do time. Uma das peças principais do ataque do Rubro-Negro neste início, o atacante Gustavo 'Mosquito' exaltou o trabalho realizado pelo técnico Thiago Carpini e revelou que o momento no Leão da Barra é o melhor desde que chegou ao clube.

"Me sinto no meu melhor momento", comentou o atacante em entrevista coletiva.

"Acredito que sim [que é o melhor momento], é um momento bom que eu estou vivendo, com a cabeça boa e os pés no chão. Ano passado também tive alguns bons momentos, também fui importante em certo momento. Mas quando você faz mais gols e participa mais deles, isso aumenta a confiança e quero que esse momento bom permaneça até o final da temporada", disse Gustavo Silva.

O jogador de 27 anos foi decisivo na virada por 2 a 1 sobre o Fortaleza, que garantiu a liderança do Vitória no Grupo A da Copa do Nordeste. Questionado sobre o bom momento do ataque do Rubro-Negro, o atacante revelou que o "trabalho" tem feito a diferença.

"É muito trabalho, a gente tem aproveitado as oportunidades nos jogos, até o Carpini vai quebrar um pouco a cabeça, porque os atacantes tem feito os gols, mas é o trabalho dele. Isso é bom para o grupo, o Vitória só tem a ganhar, mas o fator principal também é o trabalho, é muito treino e aproveitar as oportunidades, que tem feito a diferença", concluiu.