Vitória divulga boletim médico do atacante Fabri; confira

Fabri tem lesão detectada e não preocupa - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

O Vitória divulgou nesta sexta-feira, 21, o boletim médico em relação à situação do atacante Fabri. De acordo com o departamento médico do clube, ele está acometido de uma lesão inicial no ligamento colateral medial do joelho direito.

Segundo a nota, o diagnóstico é positivo. O atleta será poupado do jogo contra o Atlético de Alagoinhas para dar continuidade ao tratamento e acelerar o processo de recuperação. Não foi estipulado um tempo para retorno aos gramados.

“Fabrício sofreu um trauma em valgo no joelho, que ocorre quando o joelho é forçado para dentro, e com isso, evoluiu para uma lesão no ligamento colateral medial no seu estágio mais inicial. Ele está bem, é uma lesão que tem bom prognóstico. Ele será poupado do próximo jogo em Alagoinhas. Com isso, vai seguir em tratamento no departamento médico e na fisioterapia do clube”, explicou o médico Marcelo Midlej.



O que aconteceu?

Logo nos primeiros movimentos do jogo contra o Fortaleza, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, o atacante Fabri sofreu uma lesão e foi imediatamente substituído por Janerson. O camisa 23 deu uma arrancada e caiu em cima do joelho direito.

Apesar do jogador ter buscado continuar e até caminhar, ele não conseguiu dar continuidade na partida e saiu de campo.