Golaço serviu para "ganhar confiança" pensando na Liberta, diz Cauly

Muitos torcedores do Bahia não deram importância para o duelo deste sábado contra a Juazeirense, mas, para Cauly, a vitória sobre o Cancão de Fogo serviu para "ganhar confiança" pensando no confronto mais esperado: o jogo de volta da segunda fase da Libertadores, diante do The Strongest, marcado para a próxima terça-feira, 25, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

"Jogo bom para ganhar confiança e ritmo para terça-feira, que é muito decisivo. Acho que foi bom para todos, todos queriam minutagem então foi importante. Fiquei muito feliz também por voltar a marcar, é sempre muito bom", comentou o meio-campista.

🚨 GOOL | Bahia 2-0 Juazeirense



⚽️ Cauly

🅰️ Rodrigo Nestorpic.twitter.com/MuwbBhuCaC — 𝐕𝐨𝐮 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐡𝐞̂𝐚 🇱🇺 (@VoudeBahea) February 22, 2025

Titular no triunfo por 2 a 0, Cauly marcou seu primeiro gol na temporada 2025. O jogador fez uma jogada individual no meio-campo, driblou dois adversários e finalizou de fora da área, balançando as redes pela segunda vez na partida.

Com a vitória, o Bahia terminou a primeira fase do Campeonato Baiano em terceiro lugar e vai enfrentar o Jacuipense, na semifinal do torneio. O jogo terá mando de campo do Leão do Sisal, já que a equipe terminou como vice-líder, um ponto à frente do Tricolor.