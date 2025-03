Despedida? Filhos de Everaldo assistem ao jogo do Bahia na Bamor

Pietro e Matteo, filhos do atacante Everaldo - Foto: Divulgação | ECBahia

O centroavante Everaldo nunca escondeu o carinho que Pietro e Matteo, filhos do atacante, sentem pelo Bahia. Mesmo após o atleta ser transferido ao Fluminense, as crianças seguem apoiando o Esquadrão de Aço e, neste sábado, 22, foi a vez deles acompanharem ao jogo do Tricolor junto com a torcida organizada Bamor.

Em publicação nas redes sociais, o Bahia revelou que os filhos do atacante e do volante Rezende, que iniciou o duelo no time titular, pediram para assistir à partida contra a Juazeirense no meio da torcida. Confira:

🤩 Filhos dos jogadores Rezende e Everaldo hoje pediram pra assistir ao jogo no meio da @BamorNovaEra. #BBMP #BrocaiPorNós pic.twitter.com/v7oNVEECIb — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 22, 2025

Com apoio das crianças, o Tricolor venceu o Cancão de Fogo por 2 a 0 e, em terceiro lugar na tabela, conheceu seu adversário na semifinal do Campeonato Baiano. O clube vai enfrentar o Jacuipense.