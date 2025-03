The Strongest treina no Barradão antes de enfrentar o Bahia na Liberta

The Strongest iniciou preparação para enfrentar o Bahia - Foto: Divulgação | The Strongest

Assim como o Bahia mandou os goleiros uma semana antes do jogo de ida da segunda fase da Libertadores para a altitude de La Paz, o The Strongest também iniciou uma preparação especial pensando no duelo decisivo da próxima terça-feira, 25, às 21h30, na Arena Fonte Nova. O clube boliviano embarcou em Salvador na última sexta-feira, 21, para terminar as atividades pensando na partida de volta já em território brasileiro.

O Tigre treinou pela primeira vez no Brasil neste sábado, 22, diretamente no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, que também vai receber os treinamentos da equipe boliviana deste domingo, 23, e da segunda-feira, 24. As instalações do Vitória, inclusive, foram alvos de elogios por parte do clube de acordo com a jornalista Gabrielle Gomes.

El Tigre entrenó esta jornada en los predios del EC Vitória, de cara al partido revancha ante Bahia, que se jugará el martes por la fase 2 de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/DyM9lRxDCH — Club The Strongest (@ClubStrongest) February 22, 2025

Para a partida de volta contra o Bahia, o The Strongest não poderá contar com o meio-campista Luciano Ursino, que foi expulso no jogo de ida após entrada violenta no lateral-direito Gilberto nos primeiros minutos do confronto em La Paz.