Iago celebra retorno aos gramados após 116 dias sem jogar: "De volta"

Iago Borduchi atuou por 25 minutos neste sábado, 22 - Foto: Leticia Martins | ECBahia

Único jogador da equipe principal do Bahia que ainda não havia entrado em campo na temporada, o lateral-esquerdo Iago Borduchi se recuperou do estiramento muscular na coxa e estreou em 2025 na vitória por 2 a 0 sobre a Juazeirense, na noite deste sábado, 22.

O atleta estava em transição física desde a pré-temporada em Girona e atuou por 25 minutos na última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova, entrando no lugar do meia Cauly durante o segundo tempo.

"Foi um dialogo tranquilo [com Rogério Ceni], me perguntaram se eu tava bem e se poderia jogar e falei que consigo, estou me sentindo bem. O Rogério confiou em mim também para me trazer para o jogo, jogar 15-20 minutos foi muito importante depois de quase quatro meses, mas agora estou de volta. Espero poder contribuir que é o mais importante", disse o jogador na zona mista.

Iago Borduchi havia entrado em campo pela última vez na derrota por 3 a 2 sobre o Vasco, em São Januário, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. A partida aconteceu no dia 28 de outubro, quase quatro meses atrás.