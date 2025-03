Bahia busca manter invencibilidade em casa na Libertadores

Bahia enfrentou o The Strongest, na última terça-feira, 18, em La Paz, no primeiro jogo da 2ª fase da Libertadores - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia entrará em campo nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, defendendo uma marca importante em sua história: jamais perdeu uma partida de Libertadores como mandante. O Tricolor de Aço recebe o The Strongest pelo jogo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores, após empatar por 1 a 1 no primeiro duelo, em La Paz. Para avançar, o Esquadrão precisa de uma vitória simples, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Apesar de nunca ter sido derrotado jogando em casa pela competição continental, o Bahia já se despediu do torneio diante de seu torcedor. A primeira eliminação aconteceu em 1960, quando o clube fez história ao ser o pioneiro brasileiro na Libertadores. Na ocasião, enfrentou o San Lorenzo, da Argentina, e venceu o jogo de volta por 3 a 2, com gols de Carlito, Flávio e Marito, mas não conseguiu reverter o revés por 3 a 0 sofrido fora de casa e acabou eliminado.

A outra eliminação veio em 1989, diante do Internacional. O Bahia empatou por 0 a 0 na Fonte Nova, em um duelo marcado por um forte temporal que atingiu Salvador, e deu adeus à competição por ter perdido o primeiro jogo por 1 a 0, no Beira-Rio.

Além da invencibilidade em casa na Libertadores, o Tricolor de Aço também vem embalado por uma sequência positiva como mandante em 2025, considerando jogos com o elenco principal. São cinco partidas disputadas na Fonte Nova, com quatro triunfos e um empate. A única derrota ocorreu diante do Atlético de Alagoinhas, mas com a equipe sub-20, já que o time principal estava em preparação na Espanha.

Todos os jogos do Bahia na Libertadores:

Primeira participação – 1960

San Lorenzo-ARG 3 x 0 Bahia (Quartas de final)

Bahia 3 x 2 San Lorenzo-ARG (Quartas de final) – gols de Carlito, Flávio e Marito

Segunda participação – 1964

Deportivo Itália-VEN 0 x 0 Bahia (Pré-Libertadores)

Deportivo Itália-VEN 2 x 1 Bahia (Pré-Libertadores) – gol de Vevé

Terceira participação – 1989

Internacional 1 x 2 Bahia (Grupo 2) – gols de Gil Baiano e Zé Carlos

Marítimo-VEN 0 x 0 Bahia (Grupo 2)

Deportivo Táchira-VEN 1 x 1 Bahia (Grupo 2) – gol de Gil Baiano

Bahia 1 x 0 Internacional (Grupo 2) – gol de Charles

Bahia 3 x 2 Marítimo-VEN (Grupo 2) – gols de Charles (2) e Osmar

Bahia 4 x 1 Deportivo Táchira-VEN (Grupo 2) – gols de Charles (2), Zé Carlos e Osmar

Universitário-PER 1 x 1 Bahia (Oitavas de final) – gol de Osmar

Bahia 2 x 1 Universitário-PER (Oitavas de final) – gols de Charles e Marquinhos

Internacional 1 x 0 Bahia (Quartas de final)

Bahia 0 x 0 Internacional (Quartas de final)