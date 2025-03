Bahia x The Strongest: onde assistir, prováveis escalações e mais

Esquadrão empatou por 1 a 1 com o The Strongest nesta terça-feira, 18, no Estádio Hernando Siles - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Nesta terça-feira, 25, a Arena Fonte Nova será palco de uma grande decisão para o Bahia, que entra em campo às 21h30 para enfrentar o The Strongest, em confronto válido pela volta da segunda fase da Copa Libertadores.

Após um empate histórico na altitude de La Paz, na última terça-feira, 18, onde o Esquadrão superou os 3.600 metros acima do nível do mar e ainda contou com a expulsão de um jogador do time boliviano logo aos 5 minutos do primeiro tempo, o Esquadrão precisa de uma simples vitória para garantir a classificação à 3ª fase da competição.

O Tricolor de Aço tem um bom retrospecto jogando como mandante na Libertadores, já que jamais perdeu uma partida do torneio em sua casa. Enquanto o Bahia se prepara para a decisão com confiança em sua histórica invencibilidade como mandante, o The Strongest também intensificou seus treinamentos para o confronto decisivo.

O Tigre desembarcou em Salvador na última sexta-feira, 21, para realizar seus últimos ajustes e treinou no Barradão durante o fim de semana. A equipe boliviana, sob o comando do técnico Antônio Zago, chega com a missão de reverter o empate conquistado na casa do adversário e lutar pela classificação, mas terá que superar não só o Bahia, mas também o calor e a torcida apaixonada do Esquadrão.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Ramos Mingo; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

The Strongest: Rodrigo Banegas; Fran Supayabe, Adrián Jusino, Líder Yanarico e Tobías Moriceau; Joel Amoroso, Luciano Ursino, Luiz Castro e Jaime Arrascaita; Sebastián Guerrero e Enrique Triverio. Técnico: Antônio Zago.

Transmissão

Onde assistir: Paramount +