Ceni analisa chances de Kayky na Liberta e revela aspecto a melhorar

Kayky, atacante do Bahia - Foto: Leticia Martins | ECBahia

O atacante Kayky reestreou com a camisa do Bahia no último sábado, 22, e recebeu elogios do técnico Rogério Ceni. O comandante analisou as chances do jovem de 21 anos ser relacionado para confronto diante do The Strongest pela Libertadores e destacou que a "condição física" do atleta precisa ser melhorada para ele continuar recebendo oportunidades em campo.

Kayky fez sua primeira partida com a camisa tricolor na vitória por 2 a 0 sobre a Juazeirense, pela última rodada do Campeonato Baiano. Na ocasião, o atacante entrou aos 19 minutos do segundo tempo substituindo o uruguaio Michel Araújo.

"Tenho que ver, não sei se ele vai sentir o pós-jogo. É inegável a habilidade dele, a facilidade que ele tem com a bola, a relação com ela, de drible e tudo, mas o futebol não é composto somente disso. Tem toda uma parte física envolvida, até para ele pegar o melhor dele, mas no um contra um é inegável que ele tem muita qualidade", comentou Rogério Ceni após o triunfo sobre o Cancão de Fogo.

Rogério Ceni, técnico do Bahia | Foto: Leticia Martins | ECBahia

O jogador havia entrado em campo pela última vez no dia 19 de janeiro, pelo Sparta Rotterdam, contra o Waalwikjk, pelo Campeonato Holandês.

"Agora ele tem que se colocar em uma condição física cada vez melhor para ter mais minutos. Não sei se ele estará presente ou não na lista de terça-feira, faz um tempo que ele não jogava e vamos tentar dar mais tempo para ele, uma pena que agora são jogos decisivos, tentei até forçar hoje os 30 minutos para ele por causa disso", concluiu o comandante.

O Bahia agora se prepara para o duelo mais esperado: o jogo de volta da segunda fase da Libertadores. O jogo está marcado para esta terça-feira, 25, às 21h30, na Arena Fonte Nova.