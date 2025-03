Jogo de volta entre Jacuipense x Bahia será em Feira de Santana

Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana - Foto: Rafael Falcão | ASCOM Flu de Feira

Classificado para a semifinal do Campeonato Baiano, o Jacuipense anunciou, nesta segunda-feira, 24, que o jogo de volta do confronto diante do Bahia acontecerá no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Vale mencionar que, por terminar a primeira fase na segunda colocação, o Leão do Sisal terá a vantagem de jogar a decisão como mandante.

A partida de volta ainda não deve horário detalhado pela Federação Baiana de Futebol (FBF) mas possui data base no sábado, 8 de março, ou no domingo, 9. O duelo de ida, entretanto, terá mando de campo do Tricolor e será realizado no próximo sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova.

A segunda partida da semifinal será o segundo encontro nesta temporada que será sediado pelo Joia da Princesa. O gramado do estádio passou por uma revitalização emergencial para a disputa do Baianão e recebeu a goleada da Jacuipense por 5 a 0 sobre o Porto, pela oitava rodada da competição.