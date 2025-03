"Fazer história", projeta Caio Alexandre sobre duelo na Libertadores

Caio Alexandre em coletiva de imprensa - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia voltou a disputar uma partida de Libertadores após 36 anos na última terça-feira, 18, ficando no empate em 1x1 contra o The Strongest, em La Paz, na Bolívia. Desta vez, entra em campo na Arena Fonte Nova, diante dos milhares de torcedores que estarão presentes. O duelo de volta ocorrerá nesta terça-feira, 25, às 21h.

Assim, peça fundamental para o projeto da equipe tricolor, o volante Caio Alexandre concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda, avaliando o desempenho no primeiro duelo, relembrando a dificuldade da altitude.

"Foi um jogo altamente complicado, com uma dificuldade para nós, principalmente pelo fator da altitude. Tivemos um homem a mais desde o início da partida, tivemos chances de trazer um resultado que fosse o triunfo, mas infelizmente quis o roteiro que fosse o empate", disse o camisa 19.

Além disso, o volante projetou "fazer história" na Arena Fonte Nova, revelando que o próximo desafio é "o jogo mais importante" da sua vida. Em fala, Caio também ressaltou a importância dos torcedores, que estarão em peso, tendo em vista que esgotaram os ingressos.

"É o jogo mais importante de nossas vidas. Depois de 36 anos, estamos de volta a uma competição internacional e a gente tem a possibilidade de fazer história ao lado do nosso torcedor. A gente espera uma fonte Nova lotada, como sempre é, sempre eles nos apoiando. E eu acho que essa sinergia entre nós jogadores e a nossa torcida é fundamental para que o Bahia possa ter sucesso amanhã e todos nós sairemos de lá muito felizes”, opinou o jogador.

Caio Alexandre também contou os detalhes da preparação para este segundo duelo, sabendo que o Bahia sofreu em alguns aspectos na ida. Em resposta, o volante garantiu que o elenco está preparado e com a certeza de que amanhã será um grande dia.

“A gente tem um trabalho muito forte de correção, diretamente com o pessoal que passa para a rede de vídeos, e com o Rogério, que cobra muita a gente nesses detalhes, esses ajustes que a gente precisa fazer. A gente sabe que na jogada do gol [do The Strongest] precisávamos ter cortado a jogada antes, parado a jogada, então é saber o que foi feito de bom e manter e ajustar o que foi feito de errado na primeira partida", disse Caio.

"Então a gente sabe da dificuldade que vai ser, porém a gente também sabe que estamos preparados, trabalhando muito forte durante essa semana, corrigimos tudo e tenho certeza que amanhã vai ser um grande dia para nós”, completou o camisa 19.