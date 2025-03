No fim da fila? Rogério Ceni analisa situação de Vitor Hugo no Bahia

Vitor Hugo, zagueiro do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O zagueiro Vitor Hugo foi pouco utilizado no Bahia desde que retornou de empréstimo em junho do ano passado. Questionado sobre a situação do defensor, o técnico Rogério Ceni explicou porque tem optado por escalar os jovens Kauã Davi e Fred Lippert ao invés do experiente de 33 anos nas últimas partidas do Esquadrão de Aço.

"Nos últimos jogos eu joguei com um destro pela direita e David [Duarte] pelo centro, gosto muito de jogar com ele pelo centro, mas como tem o Rezende, eu tenho que fazer uma opção, já que ele faz um pouco melhor essa questão da lateral defensiva e jogou no ano passado nessa função. Como eu gosto do David centralizado, não faz muito sentido eu ter um canhoto pelo lado direito", disse o comandante.

Vitor Hugo foi emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, em janeiro de 2024 e retornou ao Tricolor no final de junho, mas não recebeu muitas oportunidades desde que voltou. O zagueiro atuou por 14 minutos no empate em 1 a 1 contra o Internacional, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da temporada passada.

"Se não fosse isso, o Vitor Hugo poderia estar jogando tranquilamente, ele é extremamente delicado e profissional, mas o fato de ter o Rezende à esquerda e o David no centro, me gera um espaço para um destro, por isso jogou o Kauã Davi em um jogo e ou Fred Lippert em outro", concluiu.

Em 2025, o defensor esteve em campo somente na vitória sobre o Jequié na 5ª rodada do Campeonato Baiano. Na ocasião, o jogador atuou por 45 minutos no triunfo de 3 a 1 do Tricolor.