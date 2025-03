Brasileiro do The Strongest avalia duelo contra o Bahia: "Confiante"

Felipe Castro em partida da Libertadores - Foto: Divulgação/ @caastro_03

Após o empate em 1x1 na Bolívia, no duelo de ida, Bahia e The Strongest voltam a se enfrentar nesta terça-feira, 25, buscando uma vaga para a terceira fase da Copa Libertadores da América. Desta vez, a partida será na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h.

Antes do duelo, o brasileiro Felipe Castro, jogador da equipe boliviana, concedeu entrevista e expôs as suas expectativas para encontrar a equipe tricolor. Em fala, o volante garantiu estar confiante, mas pontuou a força do Esquadrão dentro de casa.

"As expectativas são as melhores possíveis. Vai ser um grande jogo, e creio que vai ser decidido em detalhes, aquele que errar menos, pode sair com a classificação. Sabemos da força do Bahia dentro da sua casa, diante da sua torcida, mas o futebol é resolvido dentro das quatro linhas", opinou.

"Estamos bem preparados e focados para fazer um bom jogo e, se Deus quiser, sair com a classificação. Estou sempre conversando e deixando eles bem tranquilos e atentos de todos os detalhes que podem ser decisivos dentro da partida, estamos todos confiantes de fazer um bom jogo e conquistar essa vaga", completou o atleta.

Castro chegou ao The Strongest nesta temporada, após três anos representando a Ponte Preta, de São Paulo. A contratação do atleta foi um pedido do treinador brasileiro Carlos Zago, que foi anunciado pelo Tigre nas primeiras semanas do ano.