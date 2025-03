Carpini convoca 23 para estreia do Vitória na Copa do Brasil

Elenco rubro-negro durante preparação para pegar o Maranhão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória está pronto para estrear na Copa do Brasil. O rubro-negro baiano visita o Maranhão nesta terça-feira, 25, às 19h, no Estádio Castelão, pela primeira fase do torneio nacional.

Após encerrar a preparação na manhã desta segunda-feira, 24, o técnico Thiago Carpini convocou 23 jogadores para a viagem a São Luís.



Recuperado de uma concussão sofrida durante uma atividade, o volante Thiaguinho estará a disposição da comissão técnica. Em contrapartida, o goleiro Gabriel não viajou para a capital maranhense.

Mesmo caso dos zagueiros Zé Marcos e Camutanga, fora por opção da comissão técnica. Outro que fica em Salvador é o atacante Fabri, que se recupera de um problema no joelho.

Vale salientar que a partir desta edição da Copa do Brasil, o time visitante não tem mais a vantagem do empate no tempo regulamentar. Caso a partida termine empatada, a classificação será decidida nas cobranças de pênalti.

Confira a lista de relacionados do Vitória para pegar o Maranhão

Goleiros: Lucas Arcanjo e Alexandre Fintelman

Laterais: Claudinho, Hugo, Jamerson e Raul Caceres

Zagueiros: Edu, Lucas Halter e Neris

Volantes: Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller, Ronald, Thiaguinho, Val Soares e Willian Oliveira

Meias: Matheuzinho e Wellington Rato

Atacantes: Bruno Xavier, Carlinhos, Carlos Eduardo, Gustavo Mosquito, Janderson e Lucas Braga