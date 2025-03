Maranhão x Vitória: saiba prováveis escalações e onde assistir

Jogadores do Vitória comemorando - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

O Vitória se prepara para disputar o seu primeiro duelo nacional da temporada. Nesta terça-feira, 25, o Leão entra em campo contra o Maranhão, pela primeira fase da Copa do Brasil de 2025. A partida será no Castelão, em São Luís, com transmissão no Premiere e SporTV.

O rubro-negro chega embalado pelos ótimos resultados recentes, classificado às semifinais do Baianão e liderando o grupo A da Copa do Nordeste. Além disso, soma mais de 100 dias sem perder, totalizando 17 jogos de invencibilidade.

O Maranhão, por sua vez, ocupa a 3ª posição do estadual, com 10 pontos, atrás apenas de Imperatriz (1º) e Sampaio Corrêa (2º), mas com três e dois jogos a menos que os adversários, respectivamente. A equipe maranhense chega para o confronto contra o Vitória embalado por três triunfos consecutivos, sendo um deles contra o líder da competição.

Nos confrontos diretos, o rubro-negro leva a melhor, com duas vitórias e um empate, carregando a invencibilidade. O primeiro jogo entre as equipes aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1979, com o rubro-negro vencendo por 2 a 1. Já a última partida aconteceu há quase 30 anos, em 1996, desta vez pela Copa do Brasil, e os baianos novamente levaram a melhor, eliminando o Quadricolor, superando o adversário por 3 a 1.

Provável escalação do Maranhão:

Jean, Franklin, Júlio, Arlan, André Radija, Marcos Alexandre, Vagalume, Jorge Rocha, Capote, Clessione, Mikeias

Provável escalação do Vitória:

Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Neris, Jamerson; Matheusinho, Willian Oliveira, Ronald, Baralhas; Janderson e Lucas Braga

Na preparação para enfrentar a equipe maranhense, o Leão realizou o último treino na manhã desta segunda-feira, 24, com apresentação às 8h.

Inicialmente, o grupo assistiu um vídeo e seguiu para o campo na sequência. O preparador físico Caio Gilli comandou o aquecimento com exercícios de rondo e velocidade. Thiago Carpini separou dois times e trabalhou a parte tática com um treino 10x10. Bola parada ofensiva e defensiva e cobranças de pênaltis.

Ficha Técnica:

Onde assistir: Premiere e SporTV

Local: Castelão, em São Luís

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo - RJ

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha - RJ

Assistente 2: Thayse Marques Fonseca - RJ

Quarto Árbitro: Silvio Eduardo Silva e Silva - MA