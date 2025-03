Vice-prefeito deixa cargo após ser acusado de racismo contra segurança

Segurança teria chamado funcionário de lixo - Foto: Reprodução

Após ser acusado de racismo contra um segurança do Palmeiras no domingo, 23, quando o time paulista venceu o Mirassol, o vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes, foi afastado do cargo.

Em vídeo gravado pela TV Globo, Fábio Marcondes aparece chamando o funcionário do Palmeiras de "lixo". Segundos depois, quando ele está de costas para a câmera, é possível ouvir um grito de "macaco velho". Imediatamente, um dos seguranças do clube da capital diz "racismo, não!".

Marcondes divulgou uma nota onde alega que a confusão teria se iniciado após seu filho ter sido ofendido. Ele informou ainda que "as imagens divulgadas representam apenas um recorte dos acontecimentos, não refletindo a totalidade dos fatos".A Prefeitura de São José do Rio Preto também se manifestou e disse repudiar "veementemente qualquer ato de racismo". O segurança registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Mirassol.

🚨 ABSURDO!



Um segurança do Palmeiras foi vítima de racismo após a partida de hoje.



O funcionário do Verdão foi chamado de “macaco velho” pelo vice-prefeito de São José do Rio Preto.



Anderson Barros, diretor de futebol do clube, testemunhou o ocorrido e afirmou: “Está todo… pic.twitter.com/D2Eq1UcQVz — Gustavo Terini (@gustavoterini) February 24, 2025

Veja a nota da Prefeitura de São José do Rio Preto:

A Prefeitura de São José do Rio Preto reafirma seu compromisso inegociável com os princípios da igualdade, do respeito e da justiça.

Repudiamos veementemente qualquer ato de racismo e lamentamos profundamente o ocorrido.

Diante do contexto, o vice-prefeito Fábio Marcondes está exonerado do cargo de Secretário Municipal de Obras e solicitou a licença do cargo de vice Prefeito municipal.

Seguimos firmes no compromisso com a ética, a transparência e o cumprimento da lei em todas as nossas ações.

Veja a nota de Fábio Marcondes:

Com a dignidade que a função pública exige e o profundo respeito que sempre pautaram minha trajetória, venho a público esclarecer os fatos ocorridos em 23 de fevereiro de 2025, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Ressalto que as imagens divulgadas representam apenas um recorte dos acontecimentos, não refletindo a totalidade dos fatos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os eventos tiveram início com uma discussão originada a partir de ofensas dirigidas ao meu filho, o que evidencia a necessidade de uma investigação minuciosa, justa e imparcial. Afirmo com convicção que jamais tive a intenção de ofender ou prejudicar qualquer indivíduo ou grupo – em especial, o segurança da delegação da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Ciente da responsabilidade inerente à função que exerço e com o compromisso irrestrito com a transparência e a ética, esclareço que os eventos ocorreram em âmbito estritamente pessoal, sem qualquer relação com minhas atribuições na Secretaria de Obras ou com o cargo de Vice-Prefeito. Em respeito à dignidade da função pública e à confiança que a população deposita em mim, apresento, nesta manhã, meu pedido de exoneração do cargo de Secretário de Obras e, por prescrição médica, a licença temporária do cargo de Vice-Prefeito.

Reafirmo meu compromisso inabalável com os valores da integridade, da honra e do respeito, e coloco-me à disposição para colaborar integralmente com os esclarecimentos que se fizerem necessários, confiante de que a verdade prevalecerá.

Agradeço, de coração, à população pela confiança e pelo apoio, e permaneço dedicado a servir com lealdade e responsabilidade, sempre buscando preservar a dignidade e o bem-estar de nossa comunidade.