Vice-prefeito é acusado de racismo contra segurança do Palmeiras

Vice-prefeito de cidade do interior paulista é flagrado desferindo ofensas racistas contra funcionário do Palmeiras - Foto: Reprodução / Rede Globo

O vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes (PL), é apontado como autor de ofensas racistas contra um segurança do Palmeiras. O crime aconteceu no domingo, 23, em Mirassol, após jogo válido pelo Campeonato Paulista. O Alviverde venceu os donos da casa por 3 a 2.

Em vídeo gravado pela TV Globo, Marcondes aparece chamando um funcionário do Verdão de "lixo". Segundos depois, quando Marcondes está de costas para a câmera, é possível ouvir um grito de "macaco velho". Imediatamente, um dos seguranças do clube da capital diz "racismo, não!".

🚨 ABSURDO!



Um segurança do Palmeiras foi vítima de racismo após a partida de hoje.



O funcionário do Verdão foi chamado de “macaco velho” pelo vice-prefeito de São José do Rio Preto.



Anderson Barros, diretor de futebol do clube, testemunhou o ocorrido e afirmou: “Está todo… pic.twitter.com/D2Eq1UcQVz — Gustavo Terini (@gustavoterini) February 24, 2025

Em nota publicada nas redes sociais, o Palmeiras lamentou o caso e informou que vai fazer um Boletim de Ocorrência. Confira a nota:

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta informar que um dos seguranças do clube foi chamado de macaco na área de acesso aos vestiários do Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, após o jogo deste domingo (23).

Não toleramos qualquer forma de discriminação e tomaremos todas as providências cabíveis, a começar pelo registro de Boletim de Ocorrência. Que o autor desta inaceitável ofensa racista seja rapidamente identificado e responsabilizado criminalmente.