Ministério da Cultura reage após Marcelo Rubens Paiva ser agredido

Marcelo Rubens Paiva foi agredido em desfile - Foto: Reprodução | TV Cultura

O Ministério da Cultura se manifestou, na noite deste domingo, 23, sobre o caso de agressão sofrida por Marcelo Rubens Paiva em festa de Carnaval em São Paulo. O escritor é autor de 'Ainda Estou Aqui', que inspirou filme homônimo indicado a três categorias do Oscar.

Em nota, o MinC disse que "se solidariza ao escritor Marcelo Rubens Paiva" e que ele "foi alvo de um ataque covarde". O caso ocorreu durante o desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, na região central de São Paulo.

"Em 2025, o bloco escolheu homenagear a obra que retrata um triste episódio da história do país. Apesar disso, a mensagem transmitida era de alegria, respeito e inclusão, tendo Marcelo, que é cadeirante, como porta-estandarte", declarou a nota, assinada pelo Ministério da Cultura.

O texto seguiu: "Além de injustificada, a agressão se deu em meio aos já tradicionais festejos de blocos carnavalescos – comemoração que ganha cada vez mais força em todo país, sobretudo, na capital paulista. O objetivo do carnaval é a diversão, o respeito mútuo e a ocupação da cidade de forma gratuita e acessível".

A ministra Margareth Menezes também afirmou: "É triste receber a notícia que Marcelo, usando uma máscara da atriz Fernanda Torres, e durante os vários motivos que temos para comemorar sua vida, resistência e obra, tenha sido alvo dessa situação. Nós, do Ministério da Cultura, repudiamos todo e qualquer ato de violência e nos solidarizamos com esse grande nome da nossa história e cultura. Seguir no festejo, só mostra sua grandeza e força".

Por fim, a pasta salientou que espera que "esse triste episódio seja um caso isolado e que todas as pessoas sejam capazes de aproveitar essa festa de todos e para todos com alegria e respeito".